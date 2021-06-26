Adalardan Maltepe'ye sınava yetişme telaşı
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Adalardan Maltepe'ye sınava yetişme telaşı

Adalardan Maltepe'ye sınava yetişme telaşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Kınalıada'da oturan YKS öğrencisi, Maltepe'deki sınav yerine otobüs hattı olmadığını öğrenince sosyal medya üzerinden yardım istedi.

İstanbul Kınalıada'da oturan YKS öğrencisi, Maltepe'deki sınav yerine otobüs hattı olmadığını öğrenince sosyal medya üzerinden yardım istedi. Gencin çağrısı üzerine harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri, vapurla Bostancı'ya gelen genci Maltepe'deki sınav yerine yetiştirdi.

Pendik Belediyesi ekipleri YKS öncesi sınava yetişme zorluğu çeken öğrencilerin yardımına koştu. Kınalı adada oturan ve YKS sınavına Maltepe Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu'nda girecek olan Kadem Bahar isimli genç, sınav yerine giden İETT otobüsü olmaması nedeniyle sosyal medyada üzerinden yardım istedi. Gencin yardımına koşan Pendik Belediyesi ekipleri, Bostancı Vapur İskelesi'ne gelen genç ve ailesini iskeleden alarak, Maltepe'de bulunan Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokuluna bıraktı.

Sorunsuz bir şekilde sınava yetişen Kadem Bahar, "Kınalıada'da oturuyorum. YKS sınavına başvuru yaptım. Beni Maltepe'de bulunan Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu'na verdiler. Kınalıada'dan geliş gidiş zor olduğu için İBB'yi aradım. Otobüs seferlerinin olmadığını söylediler. Bende Twitter üzerinden İBB AK Parti Grup Sözcüsü ve Pendik Meclis üyesi Murat Türkyılmaz'a ulaştım. Sağ olsun Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e bilgi vermesi üzerine Cin'in talimatıyla ekipler harekete geçti. Beni Bostancı iskelesinden araçla alıp sınava gireceğim okula getirdiler" diyerek Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e yardım çağrısına kayıtsız kalmamasından dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Adalardan Maltepe'ye sınava yetişme telaşı
Adalardan Maltepe'ye sınava yetişme telaşı
Adalardan Maltepe'ye sınava yetişme telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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