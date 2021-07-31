ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
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ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM

ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da ormanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Adalar Kaymakamlığı tarafından adalarda bulunan ormanlarda denetim yapıldı.

İSTANBUL'da ormanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Adalar Kaymakamlığı tarafından adalarda bulunan ormanlarda denetim yapıldı.

İstanbul'da ormanlara girişler dün valilik kararı ile yasaklandı. Adalar Kaymakamlığı adalarda bulunan ormanlık alanlarda denetim yaptı. Denetime Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar İlçe Emniyet Müdürü Gülseda Torun, adalar itfaiyesi ve adalar zabıta ekipleri katıldı. Denetimler ilk olarak Büyükada bulunan ormanlık alanda başladı. Ekipler Aya Yorgi Kilisesi yolu boyunca ziyaretçilere broşür dağıttı.

"ORMANLARIMIZI YANGIN GEÇİRMEDEN KORUYACAĞIZ"

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, "Çok sayıda insan adalardaki bu orman güzelliğini keşfetmek için adaya geliyor. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu durum, sıcak havalar ve rüzgarın etkisinin artmasıyla birlikte büyük bir yangın riski ile karşı karşıyayız. Bu yangın riski aynı zamanda adalarımızda da teşkil ediyor. Hem ihmal yangınları hem de sabotaj yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği'mizin almış olduğu bir karar var. Bu karar doğrultusunda 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlarda giriş, çıkış yapmak, piknik ve ateş yakmak yasaklandı. Biz de adalara gelen günübirlik ziyaretçilerimizin farkındalığı oluşturmak için böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. İnşallah ormanlarımızı yangın geçirmeden koruyacağız. Aynı zamanda tüm orman yangınında hayatını kaybeden şehitlerimize başsağlığı diliyorumö dedi.

Denetimlere katılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise, "Ben dünya görüşü olarak yasaklara genel olarak karşıyım, ama bu yasağı destekliyorum" diye konuştu.

ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM
ADALAR'DA ORMANLARDA DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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