Adalar'a seferler tekrar başladı
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Adalar'a seferler tekrar başladı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulan Adalar seferleri, normalleşme adımlarıyla beraber tekrar başladı.

Adalar'a seferler tekrar başladı
01.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:55

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulan Adalar seferleri, normalleşme adımlarıyla beraber tekrar başladı.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Adalar'a yapılan seferler geçici süreliğine durdurulmuştu. Sefer kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bugün Adalar seferleri tekrar başladı. Biletlerini alan vatandaşlar, maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak Adalar vapurlarında yolculuk yapabiliyor.

Kınalıada Muhtarı Erdal Aydın, "Kısıtlama kararları alınmasaydı hastalıkla kötü günler geçirebilirdik. Ama karar alındıktan sonra rahat bir ortamda rahat bir süreç geçirdik. 1 Haziran itibarıyla Adalarımıza giriş-çıkışlar yapılmaya başlandı. Çok büyük yoğunluk yok. Vatandaşlar gelmeye başladı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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