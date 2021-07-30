Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 7. Bölüm fragmanı izle!

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ADA MASALI FRAGMANI İZLE!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır.

ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE!

ADA MASALI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!