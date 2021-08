Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 8. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 8. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 8. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam "Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol" der. Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.

Selma ve Zeynep'in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun anlaşılmasıdır. Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur…

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

