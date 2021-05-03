Acun Ilıcalının sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir hamle!
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Acun Ilıcalının sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir hamle!

Acun Ilıcalının sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Instagram hesabından Ilıcalı ile olan tüm fotoğraflarını silmişti. Altunkaya'dan flaş bir hamle geldi. Ayça Çağla Altunkaya, sildiği fotoğraflarının bir kısmını tekrar profilinde paylaştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'ndan boşanan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmayan Ilıcalı'nın 30 yaş küçük aşkı Altunkaya, mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak çiftin ilişkileri dolu dizgin devam ederken beklenmeyen bir gelişme yaşanmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Altunkaya, tüm fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya hesabını da herkesi gizleyerek kullanıyor. Takipçi isteklerini kabul etmeyen Altunkaya, sadece yakın çevresinden oluşan bir kitle ile takipleşiyor.

Kaynak: Snob Magazin

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