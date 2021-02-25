Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi

Reynmen olarak bilinen Youtuber Yusuf Aktaş'ın, "Bu halk Survivor neden izler" eleştirisi, Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Ünlü televizyoncu araları kısa bir süre önce gerçekleşmeyen bir proje yüzünden açılan Reynmen'i, Instagram hesabından sildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Reynmen olarak bilinen Youtuber Yusuf Aktaş'ı Survivor çekimleri için adaya davet etmiş, fenomen ismin Youtube kanalına destek vermişti. Ardından ikili, Exxen projesi için anlaşmış ancak proje iddiaya göre Reynmen yüzünden iptal olmuştu.

"BU HALK NEDEN SURVİVOR İZLER"

Acun Ilıcalı ve Reynmen arasında projenin iptali yüzünden başlayan bu gerginlik, yeniden alevlendi. Fenomen ismin, yaptığı "Bu halk Survivor neden izler" açıklaması sonrası Ilıcalı ile aralarındaki iplerin iyice gerilmesine sebep oldu. Ünlü televizyoncu, Reynmen'i açıklama sonrası sosyal medya hesabı Instagram'dan sildi.

LÜKS ARABA ALACAKTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Berkcan Güven ve Reynmen ile bir iddiaya girmişti. İddia karşılığında Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan'ın birlikte yapacağı programın Exxen'in en çok izlenen yapımı olması halinde iki isme istedikleri lüks otomobili alacağını açıklamıştı. O anlar video olarak paylaşılmıştı.