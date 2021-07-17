Acun Ilıcalı'yla ilgili soruya sinirlenen Erkan Petekkaya, muhabire patladı: O mikrofonu alıp sana ne yaparım biliyor musun?
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Acun Ilıcalı'yla ilgili soruya sinirlenen Erkan Petekkaya, muhabire patladı: O mikrofonu alıp sana ne yaparım biliyor musun?

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

TV8'de yayınlan bir törende Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesinin ardından sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya ağır eleştirilerde bulunan Erkan Petekkaya, daha sonra paylaşımını silmişti. Önceki gün bir film galasına katılan Petekkaya, Acun Ilıcalı sorusuna üzerine sinirlenerek muhabire "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesini eleştiren Erkan Petekkaya, gündem olmuştu.

ACUN ILICALI'YA VERYANSIN ETMİŞTİ

Aynı dönemde TV8'deki Kırmızı Oda dizisinde oynayan Erkan Petekkaya, cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine ateş püskürmüş, sosyal medya hesabından "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

"O MİKROFONU ALIR SANA NE YAPARIM BİLİYOR MUSUN?"

Petekkaya bu açıklamalarının ardından diziye veda etmişti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen "Şafak Vakti" filminin galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Petekkaya, bir muhabirin "Acun Beyi eleştirmiştiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine sinirlendi.

Muhabire "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?" diyen ünlü oyuncunun sözleri tepki çekti.

Acun Ilıcalı'yla ilgili soruya sinirlenen Erkan Petekkaya, muhabire patladı: O mikrofonu alıp sana ne yaparım biliyor musun?
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Acun Ilıcalı'yla ilgili soruya sinirlenen Erkan Petekkaya, muhabire patladı: O mikrofonu alıp sana ne yaparım biliyor musun? - Haberler Magazin
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