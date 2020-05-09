Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
09.05.2020 07:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 07:56

Survivor 2020'nin bugün yayınlanacak olan 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununda sinirlerine hakim olamayan Yasin, Evrim'e sert çıkıp bağırdı. Acun Ilıcalı ise daha önce de kadınlara karşı kibar olması gerektiği konusunda uyardığı Yasin'i oyundan kovdu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin bugün yayınlanacak olan 71. bölümünün fragmanı yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllülerin dokunulmazlık oyunu için mücadelede edeceği oyunda Acun ve Yasin arasında gerginlik yaşanıyor.

ACUN, YASİN'İ OYUNDAN KOVDU

Yasin oyun sırasında Evrim'e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı da kızdırıyor. Daha önce Yasin'i kadınlara karşı kibar olma konusunda uyaran Acun Ilıcalı, "Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git" sözleriyle Yasin'i oyundan kovuyor.

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

"YASİN'İ YERİN DİBİNE SOKAR ÜSTÜNE TOPRAĞI ATARIM"

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim'in "Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım" sözleri dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen son bölümünde takımlar ödül oyunu için yarıştı. Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı. Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler geceyi orman evinde geçirdi. Yarışmacılar akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yediler.

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Magazin
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Magazin
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Magazin
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Magazin
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Magazin
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Magazin
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
'Ty' adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Irrfan Khan Metin Akpınar
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Loris Karius Ergin Ataman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 08:14:07. #1.15#
title