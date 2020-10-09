Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek
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Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek

09.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:48
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek

Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı'ya açtığı telif davasını kazandı. Mahkeme, 55 bin 200'er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesine hükmetti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, programlarında çalınan bazı şarkıların telifini 7 yıllık faiziyle beraber ödeyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için yeni bir uçak aldığı haberleri basına yansıdı. Değeri 13 milyon dolar (99.5 milyon TL) olan özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştiren Ilıcalı'yla ilgili bu haber üzerine sanatçılardan tepki geldi.

ÜNLÜ BESTECİ ŞEHRAZAT SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat başta olmak üzere birçok isim "Önce telif ücretlerini öde" diyerek sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. Şehrazat, Ilıcalı'nın bazı şarkıların telif paralarını ödemediğini iddia etti.

SAĞIROĞLU VE AĞIRBAŞ DAVAYI KAZANDI

Telif tartışması üzerine yaşanan bu gelişme geri planda kalırken, şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki 'O Ses Türkiye', 'O Ses Çocuklar' ve 'Rising Star' adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı'ya açtığı telif davasını kazandı.

Mahkeme, 55 bin 200'er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesine hükmetti.

Haber Yorumları (2)
SSS: ne kadar sacma o zaman bizde bus arki caliyor diye gidelim sikayetci olalim bi bu insanlarin sesini duymak zorundamiyiz diye yada ses ve gurultuden sikayetci olalim. . . millet iyicene cirkef olmus
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KURBAN: 100 er bin lira yapar faziyle paramı acun için laf yani
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