Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım

Yakın dostlar Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar Ayvalık'ta buluşarak keyifli anlar geçirdi. Avşar, Ayvalık'a geldiğinde kendisinde kalan Ilıcalı'ya "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yapınca kahkaha tufanı koptu.

30.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:57

Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde çektiği Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından tatile başladı. Ilıcalı son olarak sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'dan taşınarak Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Avşar, Ayvalık'tan ev almadığını oraya gittiğinde ise kendi evinde kaldığını söyleyen Ilıcalı'ya "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yaptı.

"HÜLYA İLE HER YIL BULUŞUYORUZ"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini belirterek, "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel" dedi.

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım

"ACUN'U YATAĞIMA ATTIM"

Hülya Avşar, Acun'un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu. Muhabirin, "Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı" sorusunu cevaplayan Ilıcalı, "Hayır buradan bir ev almadım" dedi. Hülya Avşar da "Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun" yanıtını verdi. Hülya Avşar'ın evine 10 kere misafir olduğu ve orada uyuduğunu söyleyen Ilıcalı'ya, espri ile karşılık veren Avşar, "Evet onu yatağıma attım" diyerek masadakileri kahkahaya boğdu.Ayvalık'taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanı sıra, Hülya Avşar'ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı.

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (11)
FİRAT: Attin da noluyor.. olan sana olur zaten
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YİYİN İÇİN BAKALIM DÜNYA HAYATI EĞLENCE VE OYUND: HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKKI: parayı boylemi buluyan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Güncel
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Magazin
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Güncel
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı Magazin
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuk kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuk kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Arkadaşlar arasındaki 'hesap ödeme' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Fatma Girik Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Caner Erkin Enner Valencia Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 09:42:05. #1.14#
title