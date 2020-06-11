Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Acun Ilıcalı, Survivor'da son günlerde neredeyse herkesle tartışan ve son olarak sinirlenerek fırlattığı matarası Ardahan'a denk gelen Yasin'e ceza verdi. Ada konseyine İstanbul'dan bağlanarak açıklamalar yapan Ilıcalı, Yasin'e bundan sonraki 3 ödülden yararlanamama cezası verdi.

Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla Acun Ilıcalı ve ekibinin sabrını taşırdı. Daha önce Sercan'a "Seni döverim" diye bağıran Yasin'in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can'ın kafasını sıyırırken, Ardahan'a denk geldi. Peş peşe yaşanan olayların ardından İstanbul'dan Dominik'teki ada konseyine bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'e bir yaptırım uygulama kararı aldıklarını söyledi.

"SURVIVOR'DAKİ 10 OLAYIN 8'İNDE SEN VARSIN"

Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'i sert sözlerle eleştirerek verecekleri cezayı açıkladı. Yasin'e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun. İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ 3 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAKSIN"

Peş peşe olumsuz davranışlarda bulunan Yasin'e ceza vereceklerini söyleyen Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Yasin MasterChef'ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor'daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz."

"ÖZÜR DİLERİM, SAVUNACAK BİR TARAFIM YOK"

Aldığı ceza sonrası konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.