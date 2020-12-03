Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!

MasterChef'te eski paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le ilgili Acun Ilıcalı yeni bir açıklama yaptı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in "Diskalifiye reyting malzemesi yapıldı" eleştirilerine sert çıkan Ilıcalı, "Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık" diyerek tüm iddiaları yalanladı.

MasterChef Türkiye 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle son 8'e kaldığı yarışmadan diskalifiye edilmişti. Uğur'un ağladığı anların ekrana verilmesinin ardından Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Acun Ilıcalı'ya "Uğur, reyting uğruna linç edildi" tepkisi göstermişti. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Uğur'un diskalifiye edilmesiyle ilgili iddiaları kesin bir dille yalanladı.

TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı, Uğur'un diskalifiyesini 21 Kasım günü attığı 'Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir' tweet'iyle duyurdu.

"HER ZAMAN YANIMDA OLDULAR"

Uğur, şeflerin açıklamasıyla MasterChef'e veda etti. Gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur 'her zaman yanımda oldular' mesajını paylaştı.

ACUN ILICALI İDDİALARI YALANLADI

Uğur Deniz Yılmaz'ın vedası sonrası ekrana yansıyan ağlama görüntüleriyle ilgili Sözcü yazarı Deniz Zeyrek "Uğur, reyting uğruna linç edildi" eleştirileri yöneltmişti. Acun Ilıcalı da yeni bir açıklama yaparak, Zeyrek'in iddialarına yanıt verdi. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı.

"10 GÜN DAHA ÇEKİM YAPILDIĞI YALAN, UĞUR BİZZAT BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

Deniz Zeyrek'ın "Bir hafta boyunca Uğur Yılmaz Deniz'i yarıştırmaya devam etti" eleştirisine sert çıkan Acun Ilıcalı, "Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. Yalan! Canlı yayında elediniz. Yalan! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir. Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. Yalan! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERDE PARTİ AYRIMI YAPMIYORUZ"

Zeyrek'in belediyelerle yapılan iş birliklerinde parti ayrımı yapılıyor iddialarına da sert tepki gösteren Ilıcalı, "Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İftira! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen... Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik. Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler... " dedi.