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Acun Ilıcalı, siyah tişört tercih etmesinin nedenini açıkladı

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Acun Ilıcalı, siyah tişört tercih etmesinin nedenini açıkladı

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, giydiği siyah tişörtlerden 500 adet sipariş verdiğini Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in programı 2. Sayfa'da açıkladı. İşte detaylar...

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı, yeni sezonuna başladı. Magazin dünyasındaki birbirinden farklı olayları ekranlara taşıyan Müge ve Gülşen ikilisinin program konuğu, Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı'nın, katıldığı hemen hemen her programda sürekli siyah tişört giymesi dikkat çekti. Konunun siyah tişörtten açılması ile Ilıcalı, "Gömlek yılda 15 kere ceket de 4 kere filan giyiyorum." sözlerini kaydetti. Müge Dağıstanlı'nın sorduğu, "Bu siyah tişörtlerinden kaç tane var?" sorusuna Ilıcalı'nın verdiği cevap ise stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

Ilıcalı, "Şimdi sipariş ettim 500 tane geliyor." yanıtını verdi. Acun Ilıcalı, siyah tişört tercih etmesinin nedenini şu ifadelerle anlattı: "Her gün Survivor'da ekranda ola ola, tişört değiştire değiştire artık muhabbet şuna döndü; abi bunu giydin olmaz, bunu giymedin olur, şortla uyar mı bilmem ne. Bir gün dedim ki kendi kendime, her gün niye ayrı tişört giyiyorum? Oradaki amaç ne yani? Giy bir tişört, Survivor'da devamlılık tutsun. Bir şey olduğu zaman 'insert' bir çekim yapmamız gerekiyor, aynı tişörtü ara bul. Bizim çocuklar sakardır. "Tişört nerede?", "Abi yaktık kusura bakma." Her şey başına gelebilir. Hayatımı kolaylaştırma adına siyah tişört giymeye başladım. Ama Allah'ın emri de değil yani, ara ara ince yakalı siyah da giydiğim oluyor."
Acun Ilıcalı, siyah tişört tercih etmesinin nedenini açıkladı

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