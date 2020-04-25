Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor'da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 bin aile için 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını söyledi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınından ekonomik anlamda etkilenenlere destek olmak adına Milli Dayanışma Kampanyası başlatılırken Ramazan ayının gelmesiyle yardımlar da arttı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Ramazan dolayısıyla kampanyaya 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını Survivor programında duyurdu.

"VAKA SAYISINDA AZALMALAR BAŞLADI"

Ilıcalı, yarışmacılara ve ekran başındakilere şunları söyledi: "Ülkemizden haber alamıyorsunuz, merak içerisindesiniz. Bu sefer iyi bir haber vereceğim. O da şu: ülkenin ne kadar büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyorsunuz ve bu mücadelede ülkemiz güzel bir sürece doğru adım adım gidiyor ve vaka sayısında azalmalar başladı. Önemli bir başarıya da adım adım gidiyoruz. Bu başarıyı da sizinle paylaşmak istedim. Biz de buradan vatandaşlarımıza "mücadeleye devam" çağrısı yapıyoruz ve bence tünelin ucu göründü. Büyük bir başarıyı ülkemizle yaşayacağız.

"20 BİN AİLEYE 20 BİN RAMAZAN KOLİSİNİ ULAŞTIRACAĞIZ"

Tekrar Ramazan ayına gelirsem; Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Ramazan ayını vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde yaşamaya başladı. Krizin ekonomik yanı da var. Ülkemizde bu konuda da çok büyük bir dayanışma başladı. Ülke kenetlendi ve çok ciddi miktarda yardımlar toplanıyor. Milli Dayanışma Kampanyası'yla ülkemizde zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor. Biz de Survivor ailesi olarak Ramazan ayında katkımız olsun istedik. Ramazan ayı, ayrıca birbirimizi desteklememiz gereken bir ay olduğu için katkımız olsun istedik. Hepinizin adına biner adet yardım paketini toplamda 15 bin aileye, 5 bin aileye de buradaki emekçiler adına yardımda bulunacağız. 20 bin aileye 20 bin Ramazan kolisini Cumhurbaşkanlığımız kanalıyla ulaştıracağız"