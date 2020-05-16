Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımından Nisa, sakatlığından dolayı ödül oyununa çıkmadı. Nisa'nın sağlık durumundan bahseden Acun Ilıcalı, yarışmacının durumunun psikolojik olduğunu söyledi.

TV8 ekranalarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 77. bölümüyle ekrana geldi. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Nisa ise ödül oyununa çıkmadı. Survivor Panorama'ya bağlanan Ilıcalı, Nisa ile ilgili merak edilen konuya açıklık getirdi.

NİSA OYUNA ÇIKMADI

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı oyunlardaki performansları kadar yaşadığı psikolojik sıkıntılarla da sık sık adından söz ettiriyor. Daha önce ailesini çok özlediğini söyleyen ve 'Yaparım ben bittim' diyerek oyunlarda yer almayan Nisa, son olarak yarışmadan ayrılmak istediğini söyleyerek gündeme geldi. Survivor'un dün akşam ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ancak ödül oyununda Nisa yer almadı. Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.

"NİSA'NIN SIKINTISI PSİKOLOJİK"

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ise canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ye mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Furkan Dede, Acun Ilıcalı'nın sözünü açıkladı. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Nisa için bir açıklama yaptı ve sıkıntısının psikolojik olduğunu belirtti.