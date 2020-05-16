Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
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Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımından Nisa, sakatlığından dolayı ödül oyununa çıkmadı. Nisa'nın sağlık durumundan bahseden Acun Ilıcalı, yarışmacının durumunun psikolojik olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
16.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:26

TV8 ekranalarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 77. bölümüyle ekrana geldi. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Nisa ise ödül oyununa çıkmadı. Survivor Panorama'ya bağlanan Ilıcalı, Nisa ile ilgili merak edilen konuya açıklık getirdi.

NİSA OYUNA ÇIKMADI

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı oyunlardaki performansları kadar yaşadığı psikolojik sıkıntılarla da sık sık adından söz ettiriyor. Daha önce ailesini çok özlediğini söyleyen ve 'Yaparım ben bittim' diyerek oyunlarda yer almayan Nisa, son olarak yarışmadan ayrılmak istediğini söyleyerek gündeme geldi. Survivor'un dün akşam ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ancak ödül oyununda Nisa yer almadı. Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.

Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik

"NİSA'NIN SIKINTISI PSİKOLOJİK"

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ise canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ye mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Furkan Dede, Acun Ilıcalı'nın sözünü açıkladı. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Nisa için bir açıklama yaptı ve sıkıntısının psikolojik olduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Haber Yorumları (7)
ABDULLAH: Nişanın diskalifiye olması lazim es kaza şampiyon olursa büyük haksızlık olur suvivor utancı olur bence bu kadar kapris sıktı artik
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ABDULLAH: Nişanın diskalifiye olması lazim es kaza şampiyon olursa büyük haksızlık olur suvivor utancı olur bence bu kadar kapris sıktı artik
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
HAYDAR: Survivor un tarihindeki en kötü yıl. Kapasitesiz yarışmacılar ve dengesiz oluşturulan takımlar seyir zevkini aldı götürdü.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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