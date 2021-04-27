Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'la ayrıldığı iddiası

Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ilıcalı ile pozlarını silmesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. İddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan çiftin birbirine sarılarak verdiği bir poz ortaya çıktı. Çift bu fotoğrafla ayrılık söylentilerine noktayı koymuş oldu.