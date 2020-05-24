Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok hesabı açtı. İlk paylaşımını yapan Altunkaya dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

24.05.2020 21:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:51

Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok hesabı açtı ve ilk paylaşımı olan dans şovuyla olay olmayı başardı.

ŞEYMA'NIN İZİNDEN GİDİYOR

Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olan medya patronu Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi de eski eş Şeyma Subaşı'nın izinden gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Subaşı, TikTok dansıyla gündeme gelmişken şimdi de Ilıcalı'nın yeni sevgilisi TikTok dans videosu yükledi.

İLK VİDEOSUNDA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Acun Ilıcalı'nın Survivor yoğunluğu ve karantina nedeniyle canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok'a merak saldı. O da birçok ünlü gibi çektiği videoları gönlünce paylaşmaya başladı. İlk videosu ise dans oldu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
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