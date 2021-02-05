Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya'nın mesleği bakın neymiş?
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya'nın mesleği bakın neymiş?

05.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:51
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya'nın mesleği bakın neymiş?

Acun Ilıcalı ve Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Ilıcalı ile çekilmiş aşk karesini sosyal medya hesabınadn paylaşan Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya'nın mesleği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya aşka geldi. Altunkaya, sevgilisiyle çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre;& ;21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın mesleği ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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