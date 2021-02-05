Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya'nın mesleği bakın neymiş?

Acun Ilıcalı ve Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Ilıcalı ile çekilmiş aşk karesini sosyal medya hesabınadn paylaşan Ayc¸a C¸agˆla Altunkaya'nın mesleği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...