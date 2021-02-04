Acun Ilıcalı'nın manevi annesi kimdir?
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Acun Ilıcalı'nın manevi annesi kimdir?

04.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:05
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi kimdir?

Yıllar önce annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontuç'un annesinin ölümüyle yıkıldı. Arkadaşının annesini manevi annesi olarak gören Ilıcalı vefat haberi sonrası sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirdi. Peki, Acun Ilıcalı'nın manevi annesi Emel Hanım kimdir?

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı ile çalışan ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan televizyon yapımcısı Esat Yontuç'un annesi hayata veda etti. Acı haberi duyuran Ilıcalı, yaptığı paylaşımla yıllar önce yaşadıklarını da anlattı. Üzücü gelişme sonrası Acun Ilıcalı'nın manevi annesi kimdir, merak edildi.

ACUN ILICALI'NIN MANEVİ ANNESİ KİMDİR?

Yıllar önce annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontuç'un annesi Emel Hanım'ı manevi annesi olarak görüyordu.

Acun Ilıcalı'nın manevi annesi kimdir? Acun Ilıcalı'nın manevi annesi neden öldü?

Hayatını kaybeden Emel hanımın fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, "Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun" notunu yazdı.

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