Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı kimdir? Melisa Ilıcalı kaç yaşındadır? Sihirli Annem çekimleri yeniden mi başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı kimdir? Melisa Ilıcalı kaç yaşındadır? TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı kızının hangi ilgisini göz ardı edemedi? Sihirli Annem çekimleri yeniden mi başlıyor? Melisa Ilıcalının ebeveynleri kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...

MELİSA ILICALI KİMDİR?

2013 yılında doğan Melisa Ilıcalı, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızıdır. Velayeti Aacun Ilıcalıdadır.

Doğum tarihi: 2013 (7 yıl yaşında)

Ebeveynleri: Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı

Büyükanneleri ve Büyükbabaları: İlknur Ilıcalı, Ergün Ilıcalı, Mustafa Subaşı

Halası/Teyzesi: Kübra Subaşı

Amcaları/Dayıları: Ömer Cenker Ilıcalı, Ozan Berk Subaşı

SİHİRLİ ANNEM YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı,Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programında "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" açıklamalarında bulundu.