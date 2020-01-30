Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kimdir? Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ kimdir? Banu Ilıcalı'nın kardeşi Leyla Ilıcalı kimdir?

30.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:57

Acun Ilıcalı, ilk evliliğinden olan ve geçirdiği kazada mucizevi şekilde kurtulan kızıBanu Ilıcalı'nın doğum gününün duygusal sözlerle kutladı. Yaşana gelişme sonrası Banu Ilıcalı Merak konusu olurken Banu Ilıcalı kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kimdir? Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ kimdir gibi konular araştırıldı.

ACUN ILICALI'NIN KIZI BANU ILICALI KİMDİR?

Banu Ilıcalı Doğum Tarihi: 29 Ocak 1990

Banu Ilıcalı Kaç Yaşında: 30 yıl yaşında

Banu Ilıcalı Eş: Efe Ceyhun (e. 2016)

Banu Ilıcalı Eğitim: Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi (2012–2016)

Banu Ilıcalı Ebeveynler: Acun Ilıcalı, Seda Başbuğ

Banu Ilıcalı Büyükanneler ve büyükbabalar: İlknur Ilıcalı, Ergün Ilıcalı

Banu Ilıcalı Amca: Ömer Cenker Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı, kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelmiştir.

ACUN ILICALI İLK EŞİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyundan uzak duran Seda Başbuğ, medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Leyla Ilıcalı Doğum Tarihi: 2004

Leyla Ilıcalı Kaç Yaşında: 16yaşında

Leyla Ilıcalı Ebeveynler: Acun Ilıcalı, Zeynep Ilıcalı

Leyla Ilıcalı Büyükanneler ve büyükbabalar: İlknur Ilıcalı, Ergün Ilıcalı, Sumru Yılmaz

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı 2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Zeynep Yılmaz'dır. Acun Ilıcalının ikinci eşi olan Zeynep Yılmaz'ın bir de Yasemin isminde bir kızı vardır. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 doğumludur. 2016 yılında babası Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz anlaşmalı olarak boşanmışlardır.

Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına da katılan Leyla ve Yasemin kardeşlerden bu kez Leyla Ilıcalı 2018 Yılbaşı Özel programında yer almaktadır. Baba tarafından aslen Erzurum'ludur.