Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4 sene önce Ceyhun Efe ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.

AİLE POZLARI VERDİLER

Bu zamana kadar özel hayatını hep basından uzak tutan Banu Ilıcalı, evlendikten sonra da eşiyle çok görüntü vermeme kararı aldı. Ancak çiftin bebekleriyle verdikleri aile pozları ortaya çıktı. Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Banu Ilıcalı'nın makyajsız hali ise göz kamaştırdı. Ilıcalı, yeni doğan bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Banu Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda annesi Seda Başbuğ ile bir araya gelmişti. Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı çifti 1988 yılında evlenip, 1993 yılında boşanmışlardı.