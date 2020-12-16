Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi

16.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:29
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına aldı. Kızlarının doğumuyla büyük bir sevinç yaşayan çift, mutluluk pozları verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4 sene önce Ceyhun Efe ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.

AİLE POZLARI VERDİLER

Bu zamana kadar özel hayatını hep basından uzak tutan Banu Ilıcalı, evlendikten sonra da eşiyle çok görüntü vermeme kararı aldı. Ancak çiftin bebekleriyle verdikleri aile pozları ortaya çıktı. Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Banu Ilıcalı'nın makyajsız hali ise göz kamaştırdı. Ilıcalı, yeni doğan bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Banu Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda annesi Seda Başbuğ ile bir araya gelmişti. Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı çifti 1988 yılında evlenip, 1993 yılında boşanmışlardı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim
Acun Ilıcalı'nın dost acısı
Acun Ilıcalı'nın dost acısı
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Kylian Mbappe Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Samsun Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:29:00. #1.15#
title