Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor
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Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor

21.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:19
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exxen, yurt dışındaki müşterilerin kullanımına açıldı. Exxen, ilerleyen yıllarda yabancı ülkelerde yeni projelerle faaliyet gösterecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platform Exxen, artık yurt dışından da izlenebilecek.

YURT DIŞINDA REKLAMSIZ PAKET 10 EURO

Exxen'e özel üretilmiş Türk yapımı içerikler, Türkiye'nin önemli yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar yurt dışındaki müşterilere açılıyor. Yurt dışındaki kullanıcılar, Exxen'in reklamlı paketini aylık 5 euro/6 dolar karşılığında kullanabilecek. Reklamsız abonelik ise aylık 10 euro/10 dolar olarak ücretlendiriliyor. Türkiye'deki müşteriler ise reklamlı pakete aylık 5,99 TL ve reklamsız pakete 19,99 TL ödüyor.

Haber Yorumları (2)
343: yurt dışınd aaçılma nası oluyo onu nalamadın. Proje zaten internette değilm i?yabancı dl paketi ekleyeceksin bitti işte :)
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SAMİ: Başarılı iş adamı oldu. Kendisinden bir yıldır trt den izin bekleyen kanal için de yardım bekleriz. . .
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500
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