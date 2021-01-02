Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk
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Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk

02.01.2021 22:38 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:46
Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 'Hayatımın projesi' dediği ve eğlence platformlarına rakip olarak kurduğu Exxen'e tepki yağıyor. Yılbaşında yayın hayatına başlayan Exxen'deki aksaklıklar kullanıcılara zor anlar yaşatınca Ilıcalı, "Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yer alan hatalar kullanıcıları adeta isyan ettirdi. Yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başlayan Exxen'deki hatalar ve problemler kullanıcıların şikâyetlerine neden oldu. Exxen'in bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanım sağlayacak bir çözümü şimdilik görünmediği ve bunun yerine bilgisayarı kabloyla bağlayın diye bir yönerge verildiği kaydedildi.

ACUN, AŞIRI YOĞUNLUKTAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEDİ

Acun Ilıcalı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" paylaşımını yaptı.

Acun Ilıcalı'nın Exxen girişimi kötü başlayınca açıklama yapmak zorunda kaldı

ABONELİK İPTALİ YOK

Öte yandan kullanıcılar abonelik iptali kısmının olmadığını ve üye olduğu kart bilgilerini silemediği de belirtildi. Hem ücret ödeyip hem de reklam izleneceği ortaya çıktı. Kullanıcılar para ödeyerek kayıt oldukları uygulamada reklamlara takılacaklarını öğrenince tepki gösterdi. Exxen'de hem ücret ödenip hem de reklam izlenecek olması ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "İnsanlar bu platformlara reklam izlememek için para veriyor, reklamlı abonelik ne demek?" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Exxen girişimi kötü başlayınca açıklama yapmak zorunda kaldı
Acun Ilıcalı'nın Exxen girişimi kötü başlayınca açıklama yapmak zorunda kaldı
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