Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yer alan hatalar kullanıcıları adeta isyan ettirdi. Yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başlayan Exxen'deki hatalar ve problemler kullanıcıların şikâyetlerine neden oldu. Exxen'in bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanım sağlayacak bir çözümü şimdilik görünmediği ve bunun yerine bilgisayarı kabloyla bağlayın diye bir yönerge verildiği kaydedildi.

ACUN, AŞIRI YOĞUNLUKTAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEDİ

Acun Ilıcalı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" paylaşımını yaptı.

ABONELİK İPTALİ YOK

Öte yandan kullanıcılar abonelik iptali kısmının olmadığını ve üye olduğu kart bilgilerini silemediği de belirtildi. Hem ücret ödeyip hem de reklam izleneceği ortaya çıktı. Kullanıcılar para ödeyerek kayıt oldukları uygulamada reklamlara takılacaklarını öğrenince tepki gösterdi. Exxen'de hem ücret ödenip hem de reklam izlenecek olması ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "İnsanlar bu platformlara reklam izlememek için para veriyor, reklamlı abonelik ne demek?" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.