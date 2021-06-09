Acun Ilıcalı'nın ekranlara kilitleyecek yeni projesi için geri sayım başladı

Survivor'da finale adım adım yaklaşılırken Acun Ilıcalı'nın sevilen projesi MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Ayrıca yarışmanın jürileri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yla yola devam edilecek.