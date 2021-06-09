Acun Ilıcalı'nın ekranlara kilitleyecek yeni projesi için geri sayım başladı
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Acun Ilıcalı'nın ekranlara kilitleyecek yeni projesi için geri sayım başladı

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Survivor'da finale adım adım yaklaşılırken Acun Ilıcalı'nın sevilen projesi MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Ayrıca yarışmanın jürileri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yla yola devam edilecek.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'den sonunda hayranların beklediği haber geldi.

TANITIM FİLMİ GELDİ

Her yıl Survivor'un final yapmasıyla ekranlara gelen MasterChef yarışması için geri sayım başladı. Büyük kitleler tarafından takip edilen yarışmadan yeni sezonun ilk tanıtımı geldi.

JÜRİ KOLTUĞUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Söz konusu tanıtım filmi; Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna etiketleri ile yayınlandı.

Acun Ilıcalı'nın ekranlara kilitleyecek yeni projesi için geri sayım başladı
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