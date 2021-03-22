Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak
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Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak

22.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:25

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapamadan ekran yolculuğu sonlandırılan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın adımı ile yeniden ekrana taşınıyor.

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak

ÇEKİMLER YAZ AYINDA BAŞLAYACAK

Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak

"ESKİ EKİPLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Konu ile ilgili olarak sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşım yapan Birsen Altuntaş, şu ifadelere yer verdi: "Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından EXXEN için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor."

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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