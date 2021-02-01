Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin

01.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:15
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin

Acun Ilıcalı, kızıyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla yayınladı: "Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin.

Acun Ilıcalı, kızıyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla yayınladı: "Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin. Nice mutlu seneleri beraber geçirelim."

Banu Ilıcalı'nın bebeklik fotoğrafını Instagram'da paylaşan Seda Başbuğ da o karenin altına şöyle yazdı: "Sen bir tanecik serçem ve ponponumsun ve anne de olsan benim bebeğimsin. Seni çok seviyorum." 3 yıl önce Efe Ceyhun'la evlenen Banu Ilıcalı, geçtiğimiz temmuz ayında anne olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Nihat Özdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Terör İstifa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı! Anne de olsan benim bebeğimsin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 08:16:33. #1.15#
title