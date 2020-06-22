Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Babalar Günü dolayısıyla kızlarıyla olan fotoğraf ve videolara Instagram hesabında yer verirken Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa'yla çektiği TikTok videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından alıntıladı.

Babalar Günü dolayısıyla kızlarıyla olan fotoğraf ve videolarına sosyal medya hesabında yer veren Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'yla birlikteliğinden olan kızı Melisa'yla çektiği TikTok videosundaki detay dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİNİN TİKTOK'UNDAN ALINTILADI

Ilıcalı, Melisa'yla dans ederken çekilen videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından alıntılayarak Instagram hesabında yer verdi. Videonun köşelerinde Altunkaya'nın TikTok kullanıcı adının yazması fark edildi.

"NE GÜZEL BÖYLE KIZLARIMIN OLMASI"

Ünlü televizyoncu diğer kızları Banu Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Leyla Ilıcalı'yla da olan fotoğraf ve videolarının yer aldığı Instagram paylaşımına "Babalar günüm kutlu olsun, ne güzel şey böyle kızlarımın olması :)" notunu düştü.