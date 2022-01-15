Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi

Aylar süren MasterChef Türkiye macerası dün akşam muhteşem bir finalle bitti. Yaptığı yemeklerden sonra şeflerden en yüksek puanı alan Eren şampiyon oldu. Eren, şampiyonluk kupasının yanı sıra lüks bir arabanın da sahibi oldu. Kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı'nın şampiyona Dubai tatili hediye edeceği de ileri sürüldü.

Jüri üyeliklerini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam final yaptı. Eren ve Hasan'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın kazananı Eren oldu.

"KIZIMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

Finalde şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra konuşan Eren "Verdiğim sözü tuttum şef. Ben buraya geldiğimde Maya'ya söz vermiştim. Çok uzun bir yol oldu. Hasan da ben de şampiyonuz şu an. Bir kupa var elimde ama iki şampiyon var" dedi.

LÜKS ARABANIN SAHİBİ OLDU

Yarışmanın bitmesiyle en merak edilen sorulardan biri de büyük ödülün ne olduğu oldu. MasterChef Türkiye 2021 sezonu şampiyonu, lüks bir arabanın sahibi olacak. Acun Ilıcalı'nın, diğer yıllardan farklı olarak şampiyona Dubai tatili hediye edeceği de gündemde yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE ARABA VE PARA ÖDÜLÜ VARDI

MasterChef Türkiye'de 2018 yılında şampiyona 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında ise yarışmayı galibiyetle bitiren isimlere lüks bir otomobil verilmişti.

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