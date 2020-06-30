Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı Çağla Altunkaya, uzun süredir aşk yaşadığı Acun Ilıcalı'nın ailesine girdi. Çeşme'de tatil yapan Altunkaya, Ilıcalı ve abi Cenker Ilıcalı ile görüntülendi.

Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten dönen Acun Ilıcalı, 30 yaş küçük aşkı Çağla Altunkaya ile Çeşme'de tatil yapıyor. Ilıcalı, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisini abisiyle de tanıştırdı.

AİLEYE GİRDİ

TimelessMagg adlı Instagram hesabında yer alan habere göre, Ilıcalı, sevgilisi Çağla, abisi Ömer Cenker Ilıcalı, İbrahim Kutluay, Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç ile birlikte bir ünlü bir beachte yemek yedi. Altunkaya ile Cenker Ilıcalı'yı aynı ortamda görenler ise "Aileye girdi" yorumunu yaptı. Ünlü çift daha sonra Tüzünataç ve Sarıtaş ile birlikte tekneyle açıldı.