Acun Ilıcalı, Itır Esen'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara son noktayı koydu
Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra adı Itır Esen'le aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı, konu hakkında ilk kez konuşarak tartışmalara son noktayı koydu.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte olduğu Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz senenin sonunda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın birlikte çalışmaya başladığı Itır Esen'le sevgili olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün Levent'te görüntülenen Ilıcalı, iddialar hakkında ilk kez konuştu.
AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Ilıcalı, aşk dedikodular hakkında, "Itır'la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum."
YORUMLAR (20)
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acununda üretkenliğininde bize faydası yok ne fışkı yerse yesin herkes kendine baksın bunlara prim vermesin. . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bize ne, haber diye yazmışlar, önemli değilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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karizması ağırlığı çok zedelendiğini düşünüyorum, Bir bayan gözü ile ona bakınca acınası bakmaya başladım kötü bir durum o kariyereCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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HI desene acun yine yurt dışından bişeyler çalmanın peşinde yine üretken miş ya ıtır terbiyesizine gelince oda şeyma nın izinde demekkiCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır