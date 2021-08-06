Acun Ilıcalı, Haluk Levent'in derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için harekete geçti. Haluk Levent'in derneği AHBAP ile ortak bir çalışma yapan Ilıcalı, tespit edilen 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik eşya yardımı yapacak.

Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlar söndürülmeye devam ederken evlerini kaybeden vatandaşlar için de yardım çalışmaları başladı. Yardımların toplanmaya başlandığı afetzedeler için Acun Ilıcalı da sessiz kalamadı.

ACUN'DAN AFETZEDELERE 5 MİLYONLUK YARDIM

Ilıcalı, günlerdir AHBAP Derneği ile afet bölgesinden vatandaşlara yardım eden Haluk Levent öncülüğünde ailelere yardım etme kararı aldı. Müjdeli haberi veren Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Acun Ilıcalı, Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL ilk ful eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol" dedi.