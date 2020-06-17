Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
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Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısına, hazırlanan dijital medya raporu damga vurdu. Raporda, geçtiğimiz günlerde Instagram canlı yayınında anlık 3 milyon seyirciye ulaşan Acun Ilıcalı'ya geniş yer verildi.

17.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sahada olacağız" açıklamalarının ardından AK Parti tarafından hazırlanan raporda Z kuşağı ele alındı. Hazırlanan dijital medya raporunda ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan da örnekler verildi.

ACUN'UN 3 MİLYON İZLENMESİNE VURGU YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yaptığı sunumda Acun Ilıcalı'nın hiçbir televizyon kanalında ulaşılamayacak biçimde Instagram canlı yayınında anlık 3 milyon seyirciye ulaşması medya düzenindeki değişime örnek gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapılan sunumu dikkatle dinlediği ve bu konuda yapılması planlanan çalışmaların hızlandırılması talimatını verdiği öğrenildi.

Hazırlanan rapora göre eylem planı 4 aşamadan oluşacak;

1. Aşamada etik farkındalık oluşması; 12 maddelik etkin kuralların daha iyi kullanılması da sağlanacak.

2. Aşama 'dijital farkındalık' olacak. Bu kapsamda ilk olarak Z kuşağına yönelik farkındalık çalışması yapılacak. Z kuşağı için 'dezenformasyon'la mücadele edilecek.

3. Aşamada "Yerel ve küresel farkındalık" yer alacak ve konuyla ilgili yasallaşma fazına geçiş sağlanacak.

4. Aşama ise 'yasal düzenleme' olacak.

FRANSA'DAKİ DURUM ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Sosyal medya ile ilgili kanun çalışması için hazırlıkların başladığının belirtildiği raporda, Fransa'da sosyal medyada bulunan "zararlı" içeriklerin 60 dakika içinde kaldırılmasını zorunlu yapan kanun örnek gösterildi.

Raporda, "Ülkemizde de sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı tedbirler öngören geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur." denildi.

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

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