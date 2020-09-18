Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi
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Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim almada zorluk çeken öğrenciler için pazar günü kendi kanalı TV8'de bir yardım kampanyası düzenleyecek.

18.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:42

Daha önce depremzedeler ve spor kulübü için kendi kanalı TV8'de yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, bu sefer de uzaktan eğitim gören çocuklar için harekete geçiyor.

YARDIM GECESİ DÜZENLEYECEK

Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü televizyoncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" dedi.

Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
OSMAN KARTAL: ACUN ACUN. REKLAM YAPACAM DİYE DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMA. . HERKES 3000 İLE 1500ARASI CEP TELEFONU ALIP 20 TL SİGARA İÇİYOR . ÜLKEMİZDE GARİBAN YOK. . SANA DA BU KONUDA İHTİYAÇ YOK. HERKEZ KENDİ BİLGİSAYARINI ALIR. HEM SEN KAÇ TANE ALIYORSUN Kİ, YEMEZLER
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A.D: Neden herkes adına konuşuyorsun ? ben asgari ücretle çalışıyorum sigara da içmiyorum kırık dökük bir telefonum var ve çocugumunda bilgisayarı yok !!!
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ALİ: Bırakın bilgisayar, tableti, , , televizyonu olmayan öğrenciler var. . .
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 15:02:09. #1.15#
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