Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt Acun Ilıcalı, her ay 125 bin TL nafaka ödediği Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman olup olmadığı sorusuna "Hiç değilim. Öyle bir konu yok" yanıtını verdi.

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Canlı yayında Ilıcalı'ya yöneltilen sorulardan biri de Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman olup olmadığıydı.

"ŞEYMA İLE EVLENDİĞİME PİŞMAN DEĞİLİM"

Bu soruya "Hiç değilim. Öyle bir konu yok" diyerek yanıt veren Ilıcalı, şöyle devam etti: "Bir şey çözümsüzlüğe gittiği zaman başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil."

"MELİSA'NIN ÜZERİNE TİTRİYOR"

Açıklamasının devamında Şeyma Subaşı'nın annneliğini çok beğendiğini belirten Ilıcalı, "Melisa'nın üzerine titriyor. Şeyma ile 10 yıllık beraberliğim var. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj" şeklinde konuştu.

HER AY 125 BİN TL ÖDÜYOR

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, kızı Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödüyor. 29 yaşındaki Subaşı, evlenirse 115 bin TL'lik nafakası ödenmeyecek.