Anneler Günü herkese mutluluk getirmiyor! Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı
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Anneler Günü herkese mutluluk getirmiyor! Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Yıllar önce anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, bu Anneler Günü'nü üzgün bir şekilde geçiriyor. Ilıcalı, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıp, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün artıyor" ifadelerine yer verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla yürekleri dağladı.

"ÖZLEMİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Ilıcalı annesiyle babasını paylaştığı fotoğrafında, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün daha da artıyor.. Sana ve babama layık olmak en büyük hayalim. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." notunu düştü.

Anneler Günü herkese mutluluk getirmiyor! Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

ANNE VE BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Anne ve babasını Balıkesir'de yaşanan bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, olaydan sonra travma geçirerek 1 yıl boyunca evden çıkmadı. Aynı kazada kemikleri kırılan Acun'ın kızı Banu ise, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Anneler Günü herkese mutluluk getirmiyor! Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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