Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya'ya: Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin

Ayça Çağla Altunkaya ile bir fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, altına bunu notu düştü: Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun..