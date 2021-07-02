Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya'ya: Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin
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Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya'ya: Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin

Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya'ya: Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ayça Çağla Altunkaya ile bir fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, altına bunu notu düştü: Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun..

Ayça Çağla Altunkaya ile bir fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, altına bunu notu düştü:

Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin : )

DOMİNİK'TEN ÇEŞME'YE

Survivor 2021 için uzun süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme'de almıştı.

Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı.

Kaynak: Hürriyet

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