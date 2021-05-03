Acun Ilıcalı, canlı yayında bombayı patlattı: Kadın yarışmacı elenirse takımlar karışıyor
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Acun Ilıcalı, canlı yayında bombayı patlattı: Kadın yarışmacı elenirse takımlar karışıyor

Acun Ilıcalı, canlı yayında bombayı patlattı: Kadın yarışmacı elenirse takımlar karışıyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2021'in reklam arasında Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı, "Yarışmacıların bilmediği ancak sizin bileceğiniz konuyu açıklıyorum" diyerek merak edilen bir soruya cevap verdi. Ilıcalı, ünlüler takımından 1 kadın yarışmacı elenirse takımların karışacağını duyurdu.

Survivor 2021'in pazar akşamı yayınlanan bölümde ada konseyinde oylama yapıldı. Program reklam arasına girmeden önce ise Ilıcalı, Instagram'da canlı yayın başlatacağını ve yarışmacıların bilmediği ancak seyircilerin bileceği bir konuyu açıklayacağını söyledi.

"YENİ TAKIMLAR OLUŞTURACAĞIZ"

Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı, elemeyle ilgili sürpriz haberi vererek şunları söyledi: "Survivor'da ünlüler takımından eğer kadın yarışmacı elemesi olursa takımlar değişecek. Bir tarafta bir kadın yarışmacı kalacağı için değişiklik yapacağız. Kadın yarışmacı elemesi olursa acil durum konseyiyle yeni takımları oluşturacağız. Yarışmacılar da o zaman öğrenecek bunu."

Ilıcalı bir takipçisinin sorusu üzerine ise "Takımlarda değişme olacak yeni yarışmacı almayacağız" dedi.

Acun Ilıcalı, canlı yayında bombayı patlattı: Kadın yarışmacı elenirse takımlar karışıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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