Acun Ilıcalı, Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a tepki gösterdi: Sana yakışmadı
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Acun Ilıcalı, Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a tepki gösterdi: Sana yakışmadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu esnasında Poyraz ve Batuhan arasında tartışma çıktı. Poyraz'ın Batuhan'a oyunculuk kariyeri üzerinden laf etmesine sinirlenen Acun Ilıcalı, konseyde sert bir uyarıda bulundu. Poyraz'a tepki gösteren Ilıcalı, "Bel altı vuruyorsun ve tahrik ediyorsun. Sana yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam 88. bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım arasında gerginlik çıktı. Kırmızı takımdan Batuhan ile mavi takımdan Poyraz arasında uzun süreli bir tartışma meydana geldi.

"KÖTÜ OYUNCUSUN, KARİYERİN BİTMİŞ"

Kırmızı takım oyunu kazandıktan sonra Batuhan mavi takıma dönüp "Açken yazın bakalım şimdi" dedi. Poyraz ise mavi takıma laf atıldığı için Batuhan'a "Dört aylık takım arkadaşları varken potaya girmek kolay. Benim takımıma laf ediyorsun" diyerek tepkisini gösterdi. Batuhan ve Poyraz arasında tartışma bir süre daha devam etti. Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen ikili sakinleşmedi. Daha sonra Poyraz'ın Batuhan'a kariyeriyle ilgili sözler söyledi. Poyraz, normal hayatında oyuncu olan Batuhan'a "Kötü oyuncusun. Kariyerin erken bitmiş" dedi.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a tepki gösterdi: Sana yakışmadı

"SANA YAKIŞTIRAMADIM POYRAZ"

Poyraz ve Batuhan gerilimi konseye de taşındı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası Batuhan ile Poyraz arasında gerçekleşen gerilim hakkında konuştu. Acun Ilıcalı bu duruma tepki göstererek Poyraz ve Dora'ya "Bel altı vuruyorsunuz" dedi. Poyraz'ı uyaran Acun Ilıcalı, "Dora gibi seçilmiş laflarla Batuhan'a bel altı vurdun. Batuhan'ı haklı buluyorum. Bir yarışmacıyı Survivor'la ilgili konularla eleştirmen normal. Ama özel hayatındaki kariyeriyle ilgili konuşman yanlış. Sana da yakışmadı diye düşünüyorum. 'Kariyerin erken bitmiş. Kötü oyuncusun' dedin ve kariyerine laf ettin" ifadelerini kullandı.

POYRAZ KENDİNİ SAVUNDU

Ilıcalı'dan söz hakkı isteyen Poyraz ise "Batuhan'ın sadece çocukken oynadığını izledim. Onun dışındakileri bilmiyorum. Samimiyetsiz bulduğum için rol yaptığını ve buradaki oyunculuğunun kötü olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a tepki gösterdi: Sana yakışmadı
Acun Ilıcalı, Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a tepki gösterdi: Sana yakışmadı
Acun Ilıcalı, Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a tepki gösterdi: Sana yakışmadı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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