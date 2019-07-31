Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı Çağla Ayça Altunkaya ile bir kez daha görüntülendi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile Mikanos'ta görüntülenmişti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla bu sefer de Alaçatı'da görüntülendi.

KIZ ARKADAŞINI GEZDİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre; ABD'den dönen Acun Ilıcalı, yaz tatilini Çeşme'deki lüks villasında geçiriyor. İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ilıcalı, aralarında Çağla Ayça Altunkaya'nın da olduğu kalabalık kız arkadaş grubunu sürat teknesiyle gezdirirken görüntülendi.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de sürat teknesiyle Çeşme'den Yunan Adası Mikonos'a gitmiş ve Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülenmişti.

ACUN'UN BAŞ HARFİNİ YAZDI

Aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Altunkaya, gizli tuttuğu Instagram hesabında biyografi kısmına Acun Ilıcalı'nın baş harfini yazarak yanına siyah kalp koydu. Altunkaya'nın bu hamlesi ise aşk iddialarını güçlendirdi.