Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı Çağla Ayça Altunkaya ile bir kez daha görüntülendi
Aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile geçtiğimiz günlerde sürat teknesinde görüntülenen Acun Ilıcalı, bu sefer de kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Alaçatı'da kameralara yakalandı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile Mikanos'ta görüntülenmişti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla bu sefer de Alaçatı'da görüntülendi.
KIZ ARKADAŞINI GEZDİRDİ
Takvim'de yer alan habere göre; ABD'den dönen Acun Ilıcalı, yaz tatilini Çeşme'deki lüks villasında geçiriyor. İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ilıcalı, aralarında Çağla Ayça Altunkaya'nın da olduğu kalabalık kız arkadaş grubunu sürat teknesiyle gezdirirken görüntülendi.
TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de sürat teknesiyle Çeşme'den Yunan Adası Mikonos'a gitmiş ve Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülenmişti.
ACUN'UN BAŞ HARFİNİ YAZDI
Aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Altunkaya, gizli tuttuğu Instagram hesabında biyografi kısmına Acun Ilıcalı'nın baş harfini yazarak yanına siyah kalp koydu. Altunkaya'nın bu hamlesi ise aşk iddialarını güçlendirdi.
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Müslümanlar böyle evlense hem dine hem müslümana saldırırsınız ama onlar oldumu aşkı oluyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Acun u severdim lakin bu yaşadıkları artık çok saçma bir örnek, bu adam nereye giditor, kendi kızlarının böyle birliktelikleri olduğunda ne düşünür çok merak ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sıradan bi vatandaş 30 yaş fark oldumu sapık oluyo bunlar yaptımı çapkınlık senin adeletine dünyaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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gariban biri yapsa hemen sapık aralarında 30 yaş var hemen derlerdiCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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keşke ülkemizde beyinsiz sayısı az olsa da bunlar prim görmeseCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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türkiyede kadınların ALLAHI paraCevap Yaz 44 14 Yayından Kaldır
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NE OLCAKTI YA SENLE CIKIP AKSAM PATATES SOGAN MI YIGECEKTI, ELIN KIZINI ALIP SURUNDURECEN HE EMI ?3 Yayından Kaldır
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o nası benzetme. senden sdece tezgahtar olur zaten vır vır7 3 Yayından Kaldır
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parası olanlar gömlek değiştirir gibi en genciyle kadın değiştiriyor. süperCevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
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Kimileri yaşamaya kimileride çile çekmeye geliyor bu dünyayaCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır