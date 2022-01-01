Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin annesinin boyunu geçti
Televizyon dünyasının dahi çocuğu Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı, annesi Zeynep Yılmaz'ın boyunu geçti. Yılmaz'ın paylaştığı karede Yasemin Ilıcalı'ya övgüler yağdırıldı. İşte detaylar...
Zeynep Yılmaz, kızı Yasemin Ilıcalı'yla fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Zeynep Yılmaz- Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in annesinin boyunu geçtiği görüldü. Yılmaz'ın 15 yaşındaki kızı Yasemin'le yayınladığı kareye, binlerce beğeni geldi. Yılmaz'a takipçileri, kızına övgüler yağdırdı.