AÇSH personeline 'Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü' semineri

06.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:27

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü personeline yönelik, Disleksi Haftası dolayısıyla 'Özgül Öğrenme Güçlüğü' semineri düzenlendi.



AÇSH İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, Şube Müdürü Süleyman Duman ve AÇSH İl Müdürlüğü personeli katıldı.



Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Adnan Seferoğulları, tarafından düzenlenen seminerde Özgül Öğrenme Güçlüğünün, zekası normal veya normalin üstünde olan çocukların yaşıtlarıyla aynı zamanda ve aynı öğretim sistemi içerisinde eğitim almasına rağmen, bazı özel akademik alanlarda öğrenme güçlüğü çekmesi olarak tanımlandığını ifade etti.



Disleksinin özelliklerine değinen Seferoğulları, "Özgül öğrenme güçlüğü bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü görsel, işitsel, motor duyusal alandaki özürlerden, zihinsel gelişim geriliğinden, yaygın gelişimsel bozukluklardan, fırsat eksikliği, yetersiz öğrenim gibi okula ilişkin zorluklardan, kültürel etkenlerden, duygusal bozukluk ve iletişim bozukluğundan, çevresel etmenlerden ayırt edilmelidir. Özgül Öğrenme Güçlüğü terimi, "disleksi" okuma alanında güçlük, "disgrafi" yazı alanında güçlük ve "diskakuli" matematik alanında güçlük terimlerinin hepsini kapsamaktadır" dedi.



AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ise disleksi konusundaki farkındalık açısından bu gibi eğitim programlarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kurum personelinin kişisel gelişimlerini önemsediklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA