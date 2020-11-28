Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
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Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi

28.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:31

Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı.

Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi

16 yaşındaki lise öğrencisi bugün toprağa verildi

MUĞLA - Bodrum'da 16 yaşındaki gencin kullandığı aracın kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren genç kızın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada aracı kullanan O.U.'nun ise 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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Kaza, Gündoğan-Yalıkavak yolu Gökçebel mevkiinde meydana geldi. O.U.'nun kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kaza mahallinde kalbi durduğu ve ilkyardım görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenilen İlkim İzci (15), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın vefatı büyük bir üzüntüye neden oldu. Kazada yaralanan sürücü O.U. ve B.Ç.'nin tedavilerinin ise kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, İzci ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

İlkim, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi İlkim İzci, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine yoğun bir katılım vardı. Törende babası Torkan İzci ve annesi Gamze Esen ile ailesi ve yakınları taziye dileklerini kabul etti. Tören sonrası Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, Yalıkavak istikametine doğru giden O.U. idaresindeki otomobilin önündeki başka bir otomobili solladıktan sonra, sol şeritte giden bir motosikleti geçmek için sağ şeride geçtiği ve aniden kontrolden çıktığı görülüyor. Kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçen otomobil, geçtiği motosikletin hemen önünden refüje çarparak takla atıp karşı şeride düşüyor.

Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı... Aracı kullanan kişinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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