Acıpayam'da bir grup köylünün kapatılmasını istediği taş ocağında bilirkişi incelemesi yapıldı
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Acıpayam'da bir grup köylünün kapatılmasını istediği taş ocağında bilirkişi incelemesi yapıldı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir taş ocağının alan genişletme ve kapasite artırımı talebine karşı açılan davada Danıştay kararının ardından bilirkişi incelemesi yapıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir taş ocağının alan genişletme ve kapasite artırımı talebine karşı açılan davada Danıştay kararının ardından bilirkişi incelemesi yapıldı.

Danıştay, Alaaddin ile Yassıhöyük mahalleri arasındaki taş ocağının talebine karşı yapılan başvuruda bilirkişi raporundaki eksiklik nedeniyle bozma kararı verdi.

Bilirkişi heyeti, ocak alanına incelemelerde bulundu. Bir saat süren çalışmaları yakından takip eden bir grup köylü, taş ocağının köylerine ve çevreye zarar verdiğini ileri sürerek kapatılmasını istedi.

Avukat Ozan Orpak, AA muhabirine, taş ocağının mevcudiyetinin tarım ve hayvancılık yapılan bölge için zararlı olduğunu ileri sürdü.

Taş ocağını kapattırmak istediklerini belirten Orpak, şöyle konuştu:

"Yaşamak ve nefes almak istiyoruz. Buradaki yerel halkın da beklentisi budur. Denizli-Antalya kara yolu üzerinde bir yerdeyiz. Taş ocağı burada toz kirliliğine yol açılıyor. Burada çok değerli su kaynakları da yer alıyor. Endemik bitki türleri de mevcut. Biz Denizli İdare Mahkemesine başvuru yaptık ve başvurumuz reddedildi. Danıştay, kararı eksik bilirkişi incelemesi nedeniyle bozdu. Danıştay, hakim rüzgar yönü ve yeraltı sularına ilişkin de bölgede inceleme yapılmasını talep etti."

Mahalle sakinlerinden Osman Can ise taş ocağının mahalle merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer aldığını belirtti.

Firmanın çevreye kontrolsüz toz yaydığını ileri süren Can "Biz çevremize sahip çıkıyoruz. Biz bu alandan bu firmanın gitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Acıpayam'da bir grup köylünün kapatılmasını istediği taş ocağında bilirkişi incelemesi yapıldı
Acıpayam'da bir grup köylünün kapatılmasını istediği taş ocağında bilirkişi incelemesi yapıldı
Acıpayam'da bir grup köylünün kapatılmasını istediği taş ocağında bilirkişi incelemesi yapıldı
Acıpayam'da bir grup köylünün kapatılmasını istediği taş ocağında bilirkişi incelemesi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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