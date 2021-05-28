Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu
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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Tören öncesi camiye sığmayan vatandaşların, Taksim Meydanı'nda oluşturduğu kalabalık görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı. Özel harekat polisleri ise çatılarda konuşlandırıldı.

VATANDAŞLARA SECCADE DAĞITILDI

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Taksim Camii'sine sığmayan kalabalık meydanı doldurdu

MEYDANI DOLDURDULAR

Cami açılışına ise birçok yerden vatandaşlar geldi. Camiye giremeyen vatandaşlar, namaz öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Taksim Camii'sine sığmayan kalabalık meydanı doldurdu
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu
Açılışı yapılan Taksim Camii, özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini devam ettiriyor
Açılışı yapılan Taksim Camii, özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini devam ettiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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