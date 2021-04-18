Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu aile ziyaretlerini sürdürüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile inşattan düşerek hayatını kaybeden Vedat Bayram'ın ailesini ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile inşattan düşerek hayatını kaybeden Vedat Bayram'ın ailesini ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta geçen sene çalıştığı inşattan düşerek hayatını kaybeden Bayram'ın ailesini ziyaret eden Beyoğlu, aileye yalnız olmadıklarını belirtti.

Beyoğlu aileyi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Bayram'ın eşi Songül Bayram da yalnız olmadıklarını hissettiğini söyledi.

Bayram, "Evimiz kira. Bu ay çıkmak zorunda kalacağız. Ödeme yapacak gücüm yok. Üç çocuğumla zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ziyaretiniz ve desteğiniz bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Allah sizden razı olsun. Hep dualarımızda olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu daha sonra aile ziyaretlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin