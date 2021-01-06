Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
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Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor

06.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:28
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor

Son dakika haberlerine göre VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düşmesine rağmen önce kar banyosu yapıyor ardından Van Gölü'ne girip, yüzüyor.

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düşmesine rağmen önce kar banyosu yapıyor ardından Van Gölü'ne girip, yüzüyor. 

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve Covid-19 hastalarıyla ilgilenen acil tıp uzmanı Dr. Tatlı, iş stresini atmak için her sabah spor yaptıktan sonra zaman zaman da Van Gölü'ne giriyor. Dr. Tatlı, kentte ocak ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceleri göstermesine rağmen önce kar banyosu yapıyor ardından da göle girerek, yüzüyor. Tatlı'yı buz gibi suda görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Dr. Tatlı, sabah saatlerinde spor yapıp, Van Gölü'nde yüzdükten sonra moral depoladığını, göl suyunun şifa kaynağı olduğunu ve hastanede kendisini bekleyen hastalara daha iyi hizmet verebildiğini söyledi. 

Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika... Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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