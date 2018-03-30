Bartın'da Acil Tıp Teknisyenleri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinin zor bir hizmet olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz her türlü hava şartlarında bu hizmeti yürüttüklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki sağlık hizmetlerine gelince hava ambulansları, deniz ambulansları ve artık kara ambulanslarının bile sayısı belli değil. İlimizde de B ve C tipi olmak üzere 13 tane istasyonumuz bulunmakta. Kırsal kesimde dahil olmak üzere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Arkadaşlarımızın teorik ve pratik eğitimleri çok iyi, çok donanımlılar. Dünya üzerinde bu kadar büyük bir organizasyonu başarı ile yürüten, tamamen ücretsiz uçak ambulanstan helikopter ambulansına, üstelik yabancı ülke vatandaşına da helikopter ambulanslar kaldırabilecek kadar güçlü bir ülkede yaşamak bizim için ayrı bir kıvanç kaynağı."

Törende, sağlık alanında başarı gösteren çalışanlara başarı belgeleri takdim edildi.