Son dakika! ACİL TIP TEKNİSYENİ HASTAYI SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI

SUNGURLU, ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın, hasta İsmail Deniz'i (66) karlı patika yolda sırtına alarak ambulansa taşıdı.

İlçeye bağlı Deniz Köyü'nde dün akşam saatlerinde fenalaşan İsmail Deniz için yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Sağlık ekipleri karlı yolda ambulansla 500 metre mesafeye kadar geldi, ardından yaya olarak eve ulaştı. Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın ilk müdahalede bulunduğu hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan hasta tedavi altına alındı.